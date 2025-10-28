Врач назвал главный признак начинающихся проблем с суставами

Неочевидным первым признаком начинающихся проблем с суставом является хруст – в некоторых случаях он может говорить о начальной стадии развития артроза. Возникает этот звук вследствие изнашивания суставных поверхностей, что как раз характерно для этого заболевания, объяснил Pravda.Ru врач-ортопед, член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин.

К слову, на самочувствие людей с заболеваниями суставов напрямую влияют погодные условия. Как рассказал газете «Известия» врач-ревматолог Тимур Юсупов, при повышенной влажности и перепадах атмосферного давления пациенты чаще жалуются на усиление симптомов хронических воспалительных и дегенеративных заболеваний. По мнению специалиста, немалую роль в этом и психоэмоциональное состояние, так как при «хмурой» погоде человек становится более восприимчив к дискомфорту.

Что касается хруста, то он, по словам Гришина, не всегда является обязательно признаком болезни – например, он может возникнуть из-за лопающихся пузырьков газа в суставной жидкости или из-за врожденной гипермобильности суставов у конкретного человека. В этих случаях никакой угрозы здоровью нет, а суставы не нуждаются в лечении. Но все-таки наиболее частой причиной является начальная стадия дисплазии или артроза, отметил врач. Это бывает при малом количестве коллагена в организме, на фоне чего начинают изнашиваться хрящи, а суставы становятся нестабильными.

«Если суставы начинают хрустеть чаще и появляются болевые ощущения, лучше не откладывать визит к специалисту. На ранней стадии суставные изменения еще поддаются лечению, а запущенный процесс может перейти в хроническую форму, которую исправить гораздо сложнее», --― подчеркнул Гришин.

Он также порекомендовал воздержаться от намеренного хруста суставами, щелканья пальцами, отметив, что это ускоряет разрушение суставных поверхностей. Если же хрустеть суставы начали сами по себе, и при этом звуки начали сопровождаться болью, важно оперативно обратиться к врачу и пройти медобследование, заключил ортопед.

Напомним, иногда боль в суставах может указывать на депрессию – об этом «Газете.Ru» сообщила доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского университета Алеся Клименко. По ее словам, среди наиболее часто встречающихся при депрессии соматических жалоб (до 60%) преобладают жалобы на различные виды боли – боль в суставах, спине, груди. Поэтому при обращении к врачу крайне важно детально описать локализацию боли и характер ощущений, ведь они могут указывать и на другую не менее серьезную болезнь – артрит.

