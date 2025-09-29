Юные москвичи выбрали имя для олененка в «Доме лани»

Детеныша европейской лани, появившегося на свет в вольерном комплексе экоцентра «Дом лани» на территории заказника «Зеленоградский», по итогам голосования на платформе «Активный гражданин — детям» назвали Росинкой. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Отмечается, что за это имя, предложенное специалистами как производное от слова «Россия», проголосовали 42% участников в возрасте от шести до 14 лет. Оно символизирует связь со страной и напоминает о дате рождения животного — 12 июня, в День России.

Другими вариантами имени были Пятнышко (36%голосов), Июнька (15$) и Лето (7%).

Самка лани уже познакомила детеныша со стадом. Увидеть Росинку посетители могут в вольерном комплексе.

Специалисты просят гостей не шуметь и не кормить олененка: в его рацион входят исключительно трава, сено, желуди, каштаны, овощи и веточки.

Уточняется, что голосование организовано платформой «Активный гражданин — детям» совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.