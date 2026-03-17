Роженица из Пермского края не выжила после того, как ей случайно порезали легкое

Врачи из Пермского края стали фигурантами уголовных дел после того, как одна из рожениц в их учреждении не выжила. Об этом сообщает 59.ru.

Как рассказал муж 20-летней пострадавшей по имени Кристина, во время беременности у девушки наблюдались проблемы, но ситуация не была критической.

На 34-й неделе из-за подскочившего давления она пошла к гинекологу, который только порекомендовал таблетки и посоветовал наблюдать за движением ребенка.

Позже появилась боль в животе. Подозревая преждевременные роды, специалисты увезли ее в больницу. Оказалось, что у пациентки отслоилась плацента и открылось внутреннее кровотечение. Во время кесарева сечения ребенка достали, но к этому моменту он уже не дышал.

После вмешательства у Кристины поднялось внутрибрюшное и мышечное давление. Спустя несколько попыток ей попали в вену и установили катетер. Затем, для поступления воздуха, один из медиков сделал прорез между ребрами, но повредил легкое.

«Из-за пореза началось внутреннее кровотечение, Кристину подключили к аппарату ИВЛ, что только усугубило ситуацию – кровь растеклась по всем органам», – сообщается в публикации.

В результате девушку не спасли. В отношении трех врачей возбудили уголовные дела.



