Американка прислала отравленную лазанью, чтобы вызвать выкидыш беременной женщины

Mirror: у беременной женщины хотели вызвать выкидыш с помощью отравленной лазаньи
Winneshiek County Sheriff's Office

В штате Айова 36-летнюю Амбер Сноу задержали по обвинению в попытке вызвать выкидыш у беременной женщины, пишет Mirror. По версии следствия, она вместе с сообщником отправили семье предполагаемой жертвы блюдо с лазаньей, в которое было подмешано отравляющее вещество.

По данным офиса шерифа, подозрение у следователей вызвала «сковорода лазаньи», которую передали семье, переживавшей отравление. Позже экспертиза показала, что в блюде содержался оксикодон — сильнодействующее обезболивающее, относящееся к контролируемым веществам.

По информации полиции, еда предназначалась для беременной женщины. Следователи считают, что блюдо могло быть приготовлено с целью вызвать у нее выкидыш.

Правоохранительные органы подтвердили, что предполагаемая жертва и ее ребенок находятся в безопасности. По данным офицеров, подозреваемая могла действовать не одна. В ходе расследования были обнаружены сообщения между Сноу и предполагаемыми сообщниками.

Амбер предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая нарушение правил обращения с контролируемыми веществами, попытку незаконного прерывания беременности, создание угрозы для ребенка, а также введение вредного вещества взрослому и несовершеннолетнему.

Сейчас женщина находится под стражей с возможностью освобождения под залог в размере $100 тысяч.

Ранее мать подмешивала в грудное молоко таблетки, чтобы отравить дочь.

 
