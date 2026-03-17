В Раменском готовят к открытию обновленный терапевтический корпус больницы

В Раменской больнице в марте после капремонта распахнет двери терапевтический корпус больницы на 175 коек. В данный момент основные работы здесь уже завершены – в здании запускают сети и устанавливают мебель. В ходе осмотра объекта, где ежегодно будут лечиться порядка двух тысяч человек, губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера здравоохранения – одна из приоритетных в развитии региона.

«В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования — мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт — здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это тоже наш приоритет», — цитирует главу региона 360.ru.

В ходе капремонта в здании, построенном в конце XIX века, усилили стены и перекрытия, поменяли кровлю, обновили фасад, проложили новые коммуникации. Это позволило значительно повысить мощность электроснабжения, создать новую систему кондиционирования, и, самое главное, увеличить ресурсы операционной.

В стационаре установили 175 коек, одна палата рассчитана на двух-трех пациентов, внутри помещение оборудовано своими санузлами. Более того, после ремонта планируется открыть также новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа. По словам завотделением сердечно-сосудистой хирургии Александра Пронченко, все это позволит создать условия для круглосуточной работы высококвалифицированных врачей, которые будут помогать как экстренным, так и плановым больным.

Всего с 2018 года в населенных пунктах Раменского построили 6 ФАПов, а в 2023 году реконструировали Удельнинскую поликлинику. Кроме того, в этом году в эксплуатацию ввели поликлинику в Октябрьском, открыли подстанцию скорой помощи в Сухарево, а в ближайшее время заработает также детская клиника в Чехове.

Ранее в Подмосковье взялись за развитие системы здравоохранения с помощью ИИ.

 
