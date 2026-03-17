Врач рассказала, какие продукты снижают риск тромбоза

Томаты, богатые мощным антиоксидантом ликопином, который улучшает текучесть крови и cнижает воспаление, могут снизить риск тромбообразования. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в малине содержится кумарин, который также дает положительный эффект за счет нормализации свертываемости крови. В целом ягоды, в том числе клюква, черника, земляника, смородина, вишня, обладают антитромботическим действием, потому что содержат много витамина С. К полезным продуктам врач также отнесла морскую рыбу, льняное масло холодного отжима и авокадо, поскольку они богаты омега-3 жирными кислотами, снижающими вязкость крови.

Русакова добавила, что мнение о том, что к проблеме могут приводить продукты, богатые витамином К (шпинат или брокколи), является мифом.

«Да, этот элемент помогает вырабатывать белки, способствующие образованию тромбов. Однако для этого надо, чтобы в организме был избыток этого витамина, а при употреблении продуктов такое маловероятно. Вещество в этом случае относительно быстро усваивается и выводится из организма», – пояснила она.

Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо до этого говорил, что перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов.

Ранее были названы продукты, которые могут спровоцировать тромбоз.