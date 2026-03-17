Названы продукты, которые могут спровоцировать тромбоз

Фастфуд, кондитерские изделия, сдобная выпечка, чипсы могут повышать риск тромбообразования. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в них содержится большое количество трансжиров, сахара, соли, что грозит развитием ожирения и повышением уровня холестерина. Последние являются одними из главных факторов риска развития проблемы. Ее также могут спровоцировать копченые продукты, поскольку они нарушают кровообращение и повышают давление.

«В свою очередь, жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметана жирностью 20–30% тоже способствуют повышению вязкости крови и холестерина в крови, поэтому могут стать причиной развития атеросклероза и тромбообразования», — отметила Русакова.

Отдельно врач призвала соблюдать питьевой режим, поскольку риск тромбоза возрастает и при обезвоживании.

Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо до этого говорил, что перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов.

Ранее в России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии.