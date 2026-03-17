Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы продукты, которые могут спровоцировать тромбоз

Врач Русакова: чипсы и фастфуд могут спровоцировать тромбоз
Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Фастфуд, кондитерские изделия, сдобная выпечка, чипсы могут повышать риск тромбообразования. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в них содержится большое количество трансжиров, сахара, соли, что грозит развитием ожирения и повышением уровня холестерина. Последние являются одними из главных факторов риска развития проблемы. Ее также могут спровоцировать копченые продукты, поскольку они нарушают кровообращение и повышают давление.

«В свою очередь, жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметана жирностью 20–30% тоже способствуют повышению вязкости крови и холестерина в крови, поэтому могут стать причиной развития атеросклероза и тромбообразования», — отметила Русакова.

Отдельно врач призвала соблюдать питьевой режим, поскольку риск тромбоза возрастает и при обезвоживании.

Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо до этого говорил, что перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов.

Ранее в России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!