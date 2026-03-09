Глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата попал в больницу

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (в миру Андрей Денисенко) был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в УПЦ-КП.

В январе 2026 года патриарху исполнилось 97 лет.

«В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», — говорится в сообщении.

С 1991 года Денисенко активно добивался самостоятельности Украинской православной церкви. В 1992 году с частью клира и мирян покинул Русскую православную церковь, представленную на Украине УПЦ Московского патриархата, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Впоследствии Филарет был отлучен от Церкви и предан анафеме.

Однако в итоге самостоятельность получила созданная в 2018 году Православная церковь Украины (ПЦУ) во главе с Епифанием (в миру Сергей Думенко). Церковь получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, после чего РПЦ разорвала отношения с Константинополем и поддержавшими ПЦУ предстоятелями и архиереями в поместных церквах.

С 24 июня 2019 патриарх Филарет, чья УПЦ-КП вошла в состав ПЦУ, был «архиереем Православной церкви Украины на покое». Однако позже он вышел из новой церкви, объявив о возрождении УПЦ-КП.

