Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата попал в больницу

Глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата Филарет госпитализирован
РИА «Новости»

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (в миру Андрей Денисенко) был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в УПЦ-КП.

В январе 2026 года патриарху исполнилось 97 лет.

«В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», — говорится в сообщении.

С 1991 года Денисенко активно добивался самостоятельности Украинской православной церкви. В 1992 году с частью клира и мирян покинул Русскую православную церковь, представленную на Украине УПЦ Московского патриархата, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Впоследствии Филарет был отлучен от Церкви и предан анафеме.

Однако в итоге самостоятельность получила созданная в 2018 году Православная церковь Украины (ПЦУ) во главе с Епифанием (в миру Сергей Думенко). Церковь получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, после чего РПЦ разорвала отношения с Константинополем и поддержавшими ПЦУ предстоятелями и архиереями в поместных церквах.

С 24 июня 2019 патриарх Филарет, чья УПЦ-КП вошла в состав ПЦУ, был «архиереем Православной церкви Украины на покое». Однако позже он вышел из новой церкви, объявив о возрождении УПЦ-КП.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!