Глыба льда придавила женщину на остановке в центре Петропавловска-Камчатского

Mash: глыба льда придавила жительницу Петропавловска-Камчатского на остановке

Глыба льда упала на остановку в центре Петропавловска-Камчатского и придавила женщину. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Наледь сошла с крыши многоквартирного дома на улице Советской возле павильона «Лицей №46» и пробила крышу остановки. В результате 54-летнюю женщину спасти не удалось.

Момент трагедии попал на видеорегистратор проезжающей мимо машины. Видно, что в тот момент на остановке находились две женщины. Одной из них удалось выжить — она сделала шаг вперед и избежала удара.

По данным канала, россиянка воспитывала племянницу-школьницу. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры, начаты проверки.

На этой же улице после новогодних праздников произошел похожий случай: с крыши сошла снежная масса и накрыла 60-летнего мужчину, который расчищал машину во дворе. Врачи не смогли его спасти. Тогда было возбуждено уголовное дело, а мэр заявил, что ответственность лежит на управляющей компании, которая не справилась со своими обязанностями.

Позднее уточнили, что мужчине было 60 лет, по факту трагедии также возбудили уголовное дело.

Ранее в Казани мать в последний момент спасла ребенка от рухнувшего с крыши снега и попала на видео.

 
