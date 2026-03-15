В Перми задержали участников пикетов против блокировок в интернете

Полиция задержала активистов Виктора Гилина и Ринада Рафикова, которые проводили одиночные пикеты с плакатами против блокировок в интернете. Об этом сообщила партия «Рассвет».

По ее данным, мужчин задержали, когда они развернули плакаты за свободный интернет рядом с местом, где должен был состояться митинг против блокировок. Правоохранители не назвали причину задержания.

Митинг должен был пройти в 12:30 в микрорайоне Висим. Изначально городские власти согласовали проведение мероприятия, однако примерно за два часа до начала разрешение было отозвано. В администрации сослались на «потенциальную аварийную ситуацию» и проведение работ сетевыми службами.

«Место проведения митинга оцеплено, присутствует полиция и скорая, а на площадке митинга обнаружили «утечку газа». Соседний дом при этом не эвакуирован», — отмечается в сообщении партии.

Как отмечают организаторы, это уже третий случай, когда в Перми отменяют согласованную акцию за свободу слова и интернета незадолго до ее начала. Предыдущие отмены были в августе и ноябре 2025 года.

В феврале в Госдуме вспыхнули споры из-за замедления Telegram. Депутат Сергей Миронов назвал ответственных за блокировки «идиотами» и призвал их отправиться на СВО, а коммунисты тем временем предложили официально потребовать от Минцифры и РКН объяснений, действительно ли сервис блокируют и на каких основаниях. Инициативу в Думе не поддержали — за нее проголосовали лишь 77 депутатов.

