Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми чатами поликлиник

Киберэксперт Воронин: мошенники начали создавать фейковые чаты поликлиник
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали массово добавлять россиян в фейковые групповые чаты поликлиник в мессенджерах. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Специалист объяснил, что мошенники добавляют жертв групповые чаты, в которых уже состоят фейковые сотрудники поликлиники и другие россияне.

«В этом чате злоумышленники просят подтвердить прикрепление к поликлиники для сохранения возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС. Для этого необходимо пройти по отправленной ссылке и ввести свои данные или авторизоваться в чат-боте, например, с помощью «Госуслуг», — рассказал он.

По словам эксперта, злоумышленники также пишут пользователям якобы от лица представителей поликлиник и просят актуализировать личные данные или подтвердить уже имеющиеся прикрепление к поликлинике и запись к врачу. Мошенники также предлагают россиянам пройти диспансеризацию.

Специалист напомнил, что настоящие работники медицинских учреждений не связываются с гражданами в мессенджерах. При этом если реальные сотрудники звонят, они не просят сообщать личную информацию или коды из сообщений для подтверждения записи.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники создали Telegram-бот, который имитирует официальную форму портала «Госуслуги». В министерстве отметили, что таким способом злоумышленники похищают деньги у жертв. В качестве примера ведомство привело обращение молодого человека, которого пригласили в группу РАНХиГС в мессенджере. Там он увидел сообщение от своего руководителя, в котором говорилось о необходимости завершить оцифровку архива.

Ранее в Госдуме придумали способ защитить россиян от мошеннических переводов денег.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!