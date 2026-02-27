Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми чатами поликлиник

Мошенники начали массово добавлять россиян в фейковые групповые чаты поликлиник в мессенджерах. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Специалист объяснил, что мошенники добавляют жертв групповые чаты, в которых уже состоят фейковые сотрудники поликлиники и другие россияне.

«В этом чате злоумышленники просят подтвердить прикрепление к поликлиники для сохранения возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС. Для этого необходимо пройти по отправленной ссылке и ввести свои данные или авторизоваться в чат-боте, например, с помощью «Госуслуг», — рассказал он.

По словам эксперта, злоумышленники также пишут пользователям якобы от лица представителей поликлиник и просят актуализировать личные данные или подтвердить уже имеющиеся прикрепление к поликлинике и запись к врачу. Мошенники также предлагают россиянам пройти диспансеризацию.

Специалист напомнил, что настоящие работники медицинских учреждений не связываются с гражданами в мессенджерах. При этом если реальные сотрудники звонят, они не просят сообщать личную информацию или коды из сообщений для подтверждения записи.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники создали Telegram-бот, который имитирует официальную форму портала «Госуслуги». В министерстве отметили, что таким способом злоумышленники похищают деньги у жертв. В качестве примера ведомство привело обращение молодого человека, которого пригласили в группу РАНХиГС в мессенджере. Там он увидел сообщение от своего руководителя, в котором говорилось о необходимости завершить оцифровку архива.

Ранее в Госдуме придумали способ защитить россиян от мошеннических переводов денег.