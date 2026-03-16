Аллергикам рассказали, как защитить свое жилище от пыльцы

В южных регионах России, таких как Крым и Краснодарский край, сезон аллергии уже в разгаре, и скоро он доберется до центральных областей. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пыльца березы очень легкая, поэтому ветер может разносить ее на расстояния до 1000 километров. Эксперт посоветовал ограничить контакт с аллергенами до того, как они попадут в организм.

«Надо защитить свое жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проемы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот «остров безопасности», — сказал Болибок.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупреждала, что в марте вызвать аллергию могут ольха, ива и лещина. Со временем к ним присоединится береза, пыльца которой является одним из наиболее агрессивных аллергенов. Все эти раннецветущие деревья становятся главной причиной сезонного аллергического ринита и конъюнктивита, отметила специалист.

