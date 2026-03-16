Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Аллергикам рассказали, как защитить свое жилище от пыльцы

Врач Болибок посоветовал весной закрывать окна спанбондом
В южных регионах России, таких как Крым и Краснодарский край, сезон аллергии уже в разгаре, и скоро он доберется до центральных областей. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пыльца березы очень легкая, поэтому ветер может разносить ее на расстояния до 1000 километров. Эксперт посоветовал ограничить контакт с аллергенами до того, как они попадут в организм.

«Надо защитить свое жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проемы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот «остров безопасности», — сказал Болибок.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупреждала, что в марте вызвать аллергию могут ольха, ива и лещина. Со временем к ним присоединится береза, пыльца которой является одним из наиболее агрессивных аллергенов. Все эти раннецветущие деревья становятся главной причиной сезонного аллергического ринита и конъюнктивита, отметила специалист.

Ранее врач объяснил, как за 60 секунд отличить аллергию от анафилактического шока.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!