Врач назвала растения, которые вызывает аллергию в марте

Врач Филева: в марте может начаться аллергия на цветение ольхи, ивы и березы

В марте начинают цвести некоторые деревья, пыльца который нередко становится причиной аллергии. В начале весны в средней полосе России первыми начинают пылить ветроопыляемые деревья. Об этом RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По словам эксперта, в марте такую реакцию могут вызвать ольха, ива и лещина. Со временем к ним присоединяется береза, пыльца которой является одним из наиболее агрессивных аллергенов. Все эти раннецветущие деревья становятся главной причиной сезонного аллергического ринита и конъюнктивита.

«Сенсибилизация, то есть процесс приобретения гиперчувствительности к аллергену, может начаться абсолютно в любом возрасте, включая зрелый и пожилой. Формирование этого состояния не связано напрямую с ослаблением иммунитета в общепринятом смысле», — предупредила эксперт.

Она объяснила, что защититься от цветения поможет уменьшение контакта с пыльцой и использование средств, способных облегчить состояние. Также важно сократить прогулки на улице в сухую и ветреную погоду, а в помещениях следует использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами.

Врач напомнила, что после возвращения с улицы необходимо сразу умываться, чтобы очистить кожу и волосы от пыльцы, и переодеться в чистую одежду. При этом лекарства должен подобрать врач, учитывая полную клиническую картину пациента.

Врач-аллерголог «СМ-Клиника» для детей Надежда Ильинцева до этого говорила, что аллергические реакции у детей до шести лет часто остаются незамеченными или списываются родителями на возрастные особенности. По ее словам, наиболее очевидными симптомами аллергии становятся кожные проявления, такие как крапивница, дерматит или «диатез» на щеках.

Ранее врач назвала признаки аллергического насморка.