Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали способ похудеть без жестких диет

Диетолог Пристанский посоветовал отказываться от углеводов за 4 часа до сна
Можно похудеть, не прибегая к строгим диетам, приводящим к дефициту важных микроэлементов в организме. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, углеводы являются своего рода «рычагом», позволяющим корректировать фигуру.

«Простой инструмент: за четыре часа до сна мы убираем полностью углеводы. Хочется кушать — вперед на кухню, берем куриную грудочку, стейк, яйца, всё, что прыгало, бегало, летало, плавало», — порекомендовал Пристанский.

Как отмечают эксперты, жесткие диеты — например, гречневая, кефирная, безуглеводная и прочие, могут помочь только в моменте. Человек на них худеет за счет потери воды и мышц, а после набирает жир с утроенной силой. В итоге эффект будет прямо противоположный — лишнего веса только прибавится. Вместо диет рекомендуется записывать свой рацион, стараясь отказаться от калорийных перекусов и сладких напитков — шоколадок, латте с сиропом и так далее.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!