Россиянам назвали способ похудеть без жестких диет

Можно похудеть, не прибегая к строгим диетам, приводящим к дефициту важных микроэлементов в организме. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, углеводы являются своего рода «рычагом», позволяющим корректировать фигуру.

«Простой инструмент: за четыре часа до сна мы убираем полностью углеводы. Хочется кушать — вперед на кухню, берем куриную грудочку, стейк, яйца, всё, что прыгало, бегало, летало, плавало», — порекомендовал Пристанский.

Как отмечают эксперты, жесткие диеты — например, гречневая, кефирная, безуглеводная и прочие, могут помочь только в моменте. Человек на них худеет за счет потери воды и мышц, а после набирает жир с утроенной силой. В итоге эффект будет прямо противоположный — лишнего веса только прибавится. Вместо диет рекомендуется записывать свой рацион, стараясь отказаться от калорийных перекусов и сладких напитков — шоколадок, латте с сиропом и так далее.