В Госдуме заявили, что в детских садах нужны матрешки, неваляшки, гжель и хохлома

В Минпросвещения сообщили, что прорабатывают вопрос о создании перечня игрушек для детских садов. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что это должны быть преимущественно отечественные игрушки, которые «несут здоровые ценности».

«Пока точного списка нет — идет обсуждение с экспертами. Но ясно, что приоритет отдадут отечественным производителям и вещам, которые отражают нашу культуру. Например, матрешки, неваляшки, деревянные игрушки с хохломой, гжелью или городецкой росписью, куклы в народных костюмах и наборы про русские сказки. Только ли традиционные русские? Скорее всего, нет жесткого «только». Но акцент именно на них и на том, что несет здоровые ценности. Дружбу, взаимопомощь, уважение к старшим, любовь к своей стране», — подчеркнула она.

Игрушечное оружие не включат в этот перечень, заявила Лантратова. Как и «пугающие» игрушки с демоническим образом.

«Вероятно, что в обязательный перечень для садиков его не включат. В дошкольном возрасте основной акцент на мирные, созидательные игры. Оружие может нести элемент агрессии, а это то, от чего сейчас стараются оберегать малышей. А что с Labubu, Хаги Ваги, Barbie и подобными? С большой вероятностью — нет. Они не попадут в перечень для детских садов. Эти игрушки чаще несут либо чисто коммерческий посыл, либо странные, иногда пугающие образы. Даже демонические. Смерть как модный аксессуар — вспомнить те же Monster High», — сказала парламентарий.

Депутат считает, что «добрых игрушек» в детских садах должно быть больше.

«По оценкам разных экспертов, порядка 30-60% игрушек могут негативно влиять на психику. Поэтому и нужна нормальная психолого-педагогическая проверка. Мы в рабочей группе Госсовета по семье как раз этим занимаемся. И предлагаем ввести обязательную экспертизу, понятную маркировку для родителей и поддерживать наших производителей. Чтобы хороших и добрых игрушек стало больше», — заключила она.

Включить в перечень игрушек от Минпросвещения «убедительные копии оружия» предложил накануне депутат Анатолий Вассерман. В разговоре с изданием «Подъем» парламентарий также заявил, что в реестр должны попасть игрушки, соответствующие семейным ценностям. По мнению Вассермана, оружие тоже должно быть в этом списке. Он заявил, что «в обозримом будущем без оружия обойтись вряд ли возможно» и у ребенка должно сформироваться представление об оружии — «чем хорошо, а чем плохо».

