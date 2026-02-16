Размер шрифта
Волкова раскрыла цену бывшей дворянской усадьбы Лимонова

Актриса Волкова: Лимонов купил дворянскую усадьбу за $4 тысячи
Илья Питалев/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова рассказала в интервью Ксении Собчак, что вместе с бывшим мужем Эдуардом Лимоновым бывшую дворянскую усадьбу.

Усадьба находилась в Тверской области. По словам Волковой, недвижимость обошлась ей в $4 тысячи. Артистка призналась, что еле продала особняк после кончины супруга.

«Там такой огромный дом буквой «П» с огромными потолками по 6 метров. Там школа была, там раскулачили барыню большевики. Привязали ее к лошади, и такая кончина мученическая. Там дырки были даже в крыше. Я думаю: «Боже, легче построить новый, чем это все ремонтировать». И он (Лимонов) сразу говорит: «Вот здесь кабинет мой будет», — вспомнила артистка.

Волкова отметила, что чуть не развелась с Лимоновым из-за споров про ремонт.

Лимонов и Волкова расстались в 2008 году. В тот момент актриса была беременна. В их союзе родилось двое детей: Богдан и Александра. Артистка подчеркивала, что смогла сохранить хорошие отношения после развода. По словам знаменитости, писатель часто проводил время с сыном и дочерью до кончины.

Ранее звезда «Скорой помощи» ответила на вопрос о новом избраннике.
 
