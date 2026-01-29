Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Жителя Тамбовской области приговорили 18 годам за подготовку диверсии

Тамбовский облсуд дал мужчине 18 лет за госизмену и приготовление к диверсии
Shutterstock

Тамбовский областной суд приговорил 33-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к диверсии на железной дороге. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

Суд установил, что в 2024 году мужчина вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, который поручил ему совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Тамбовчанин приобрел необходимые средства для совершения преступления.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность и задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии).

По приговору суда осужденный проведет первые три года в тюрьме, оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 200 тыс. рублей.

На днях в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном объекте. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные — мужчины 1979, 1981 и 1984 годов рождения — планировали поджечь объект транспортной инфраструктуры. Следствие установило, что задание они получили от представителей украинских спецслужб.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!