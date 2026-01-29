Жителя Тамбовской области приговорили 18 годам за подготовку диверсии

Тамбовский облсуд дал мужчине 18 лет за госизмену и приготовление к диверсии

Тамбовский областной суд приговорил 33-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к диверсии на железной дороге. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

Суд установил, что в 2024 году мужчина вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, который поручил ему совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Тамбовчанин приобрел необходимые средства для совершения преступления.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность и задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии).

По приговору суда осужденный проведет первые три года в тюрьме, оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 200 тыс. рублей.

На днях в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном объекте. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные — мужчины 1979, 1981 и 1984 годов рождения — планировали поджечь объект транспортной инфраструктуры. Следствие установило, что задание они получили от представителей украинских спецслужб.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье.