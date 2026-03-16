Москвичам пообещали хорошую погоду до конца марта

Синоптик Леус: теплая погода сохранится в Москве во второй половине марта
Алексей Майшев/РИА Новости

Март в Москве будет теплым, сильных осадков не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что первая половина марта в столице оказалась аномально теплой и сухой. Средняя температура воздуха составила +2,7°С, что на 5,3°С выше климатической нормы.

«Вторая половина первого весеннего месяца сохранит теплые и сухие тенденции, однако положительная температурная аномалия станет немного меньше и прогнозируется в пределах 4-5°С», — написал он.

Леус рассказал, что по ночам до конца второй декады месяца температура будет опускаться до -4…+1°С, в третьей декаде — от -1 до +4°С. Днем в среднем ожидается +8…+13°С.

Общее количество осадков во второй половине марта не превысит 7-12 мм. К концу месяца высота снежного покрова составит 7-12 см, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Ранее психиатр объяснил, как распознать у себя «весеннее обострение» и когда пора к врачу.

 
