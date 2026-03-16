Россиян предупредили о вреде домашних массажеров

Врач Лавров: домашние массажеры могут быть опасными для здоровья
Использование в домашних условиях массажеров — от перкуссионных пистолетов до роликовых накидок — часто приводит к обострениям и визитам к неврологу. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров. Главная проблема, по его словам, — непонимание истинной природы боли.

«Если дискомфорт в спине вызван воспалением мышцы, грыжей межпозвонкового диска или нестабильностью позвонков, мощная вибрация лишь усилит отек, спровоцирует защитный спазм и может привести к критической компрессии нервного корешка», — объяснил специалист.

Особенно опасно бездумное применение массажеров в проекции крупных сосудов и лимфоузлов: на передней и боковой поверхности шеи, под коленями и во внутренней части бедра, добавил он.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова до этого говорила, что людям с глаукомой, дистрофией сетчатки и конъюнктивитом не стоит пользоваться электрическими очками-массажерами, которые стали популярны на маркетплейсах.

Ранее россиян предупредили об опасности домашнего массажа спины.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
