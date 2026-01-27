Профессор рассказала, для кого опасен массажер для глаз

Людям с глаукомой, дистрофией сетчатки и конъюнктивитом не стоит пользоваться электрическими очками-массажерами, которые стали популярны на маркетплейсах. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она уточнила, что возможный резкий скачок внутриглазного давления при глаукоме может стать прямой угрозой зрению. По ее словам, интенсивная вибрация или давление на глазное яблоко может спровоцировать ухудшение состояния уже существующей дистрофии сетчатки вплоть до ее разрыва или отслоения. Массаж может усилить боль и отек при болезнях органов зрения в острой фазе (конъюнктивит, кератит, увеит, иридоциклит и так далее), добавила врач.

«Еще один риск заключается в том, что временное ощущение расслабления и снятия усталости при использовании массажных очков может заставить пациента отложить визит к врачу. Однако реальная болезнь, тот же синдром сухого глаза, будет прогрессировать. При этом, чтобы его действительно вылечить, нужно увлажнение, а не массаж», – отметила Шилова.

Офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков до этого говорил, что гимнастика для глаз чаще всего не помогает улучшить зрение, она может быть полезна только при определенных нарушениях и по назначению врача. По его словам, такие упражнения эффективны только при конкретных состояниях, например, при спазме аккомодации или амблиопии, когда врач ставит четкие цели и контролирует процесс.

