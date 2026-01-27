Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Профессор рассказала, для кого опасен массажер для глаз

Профессор Шилова: массажер для глаз опасен при глаукоме
Shutterstock

Людям с глаукомой, дистрофией сетчатки и конъюнктивитом не стоит пользоваться электрическими очками-массажерами, которые стали популярны на маркетплейсах. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она уточнила, что возможный резкий скачок внутриглазного давления при глаукоме может стать прямой угрозой зрению. По ее словам, интенсивная вибрация или давление на глазное яблоко может спровоцировать ухудшение состояния уже существующей дистрофии сетчатки вплоть до ее разрыва или отслоения. Массаж может усилить боль и отек при болезнях органов зрения в острой фазе (конъюнктивит, кератит, увеит, иридоциклит и так далее), добавила врач.

«Еще один риск заключается в том, что временное ощущение расслабления и снятия усталости при использовании массажных очков может заставить пациента отложить визит к врачу. Однако реальная болезнь, тот же синдром сухого глаза, будет прогрессировать. При этом, чтобы его действительно вылечить, нужно увлажнение, а не массаж», – отметила Шилова.

Офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков до этого говорил, что гимнастика для глаз чаще всего не помогает улучшить зрение, она может быть полезна только при определенных нарушениях и по назначению врача. По его словам, такие упражнения эффективны только при конкретных состояниях, например, при спазме аккомодации или амблиопии, когда врач ставит четкие цели и контролирует процесс.

Ранее офтальмолог рассказала о влиянии гонконгского гриппа на зрение.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!