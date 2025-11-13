Врач рассказала о пользе какао при малоподвижном образе жизни

Людям, ведущим малоподвижный образ жизни, поддерживать здоровье поможет натуральный какао-порошок без добавок и сахара. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Эксперт объяснила, что в какао содержатся вещества теобромин и флавонолы, которые мягко стимулируют нервную систему и улучшают кровоснабжение мозга, благодаря чему повышается концентрация памяти и скорости обработки информации. Также этот напиток вырабатывает гормоны счастья серотонин и эндорфин, из-за чего становится проще бороться со стрессом на работе и выгоранием.

По словам врача, при сидячем образе жизни какао, в котором много антиоксидантов, становится хорошей поддержкой для сердечно сосудистой системы. Залетова объяснила, что эти вещества борются с окислительным стрессом. Это помогает нормализовать давление, уровень холестерина и защищает от атеросклероза.

«При малоподвижном образе такие минералы в какао, как магний и хром, помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, снижают инсулинорезистентность, то есть повышают чувствительность клеток к инсулину, предотвращают резкие приступы голода и тягу к вредным перекусам. Опять-таки помним, что какао должно быть натуральным, с низким содержанием сахара, и мы не запиваем им печеньки. Если все эти условия соблюдены, то это можно назвать профилактикой метаболического синдрома и набора лишнего веса», — добавила эксперт.

Врач напомнила, что важно правильно готовить напиток, отдавая предпочтение натуральному какао-порошку без сахара. При этом готовить его нужно на воде, нежирном или альтернативном молоке. Сахар специалист посоветовала заменить на натуральные подсластители.

