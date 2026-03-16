Россиянам рассказали о ключевых правилах вступления в наследство

Родственники должны вступить в наследство строго в течение полугода после ухода близкого, для этого следует обратиться к нотариусу по последнему месту жительства человека. Об этом в беседе с 360.ru рассказала юрист Софья Жалялова.

Обратиться к нотариусу в первую очередь должны наследники первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруги ушедшего человека. Если таких близких нет, то это делают наследники второй очереди – братья и сестры, дяди и прочие родственники. Найти нотариуса, который отвечает за тот или иной район, можно по открытым данным в интернете.

«Иногда люди не знают, что нужно вступать в наследство, или путают и думают, что нужно сделать это через шесть месяцев после даты смерти, — отметила Жилялова. — Потом возникают проблемы, связанные с пропуском сроков. На самом деле срок вступления в наследство отчисляется с даты смерти человека и заканчивается день в день через шесть месяцев».

После обращения к нотариусу он расскажет, какие нужно собрать документы, а также поможет составить заявление о вступлении в наследство, проверит наличие завещания. Если родственник не знает, каким имуществом обладал человек, то можно обратиться в Росреестр, ГИБДД и прочие регистрационные органы.

Кроме того, нотариус должен помочь выяснить, не осталось ли у умершего человека долгов, кредитов и прочих обязательств. Наследники имеют право между собой заключать соглашения, перераспределяя имущество. Если весь процесс пройдет без конфликтов и споров, то через полгода по завершении дела выдается свидетельство о праве на наследство. Если же споры возникнут, то решаться они будут через суд, заключила юрист.

До этого сооснователь и партнер консалтингового агентства Wellborn Legacy Алина Нуждина рассказала «Газете.Ru», что для исключения споров и конфликтов в вопросах с наследством следует действовать заранее: завещание должно быть составлено четко и подробно, с указанием конкретных активов и долей. При этом важно учитывать обязательную долю и права пережившего супруга. Так, последний вправе получить половину совместно нажитого имущества, если режим собственности не изменен, например, брачным договором.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам передавать по наследству пенсионные баллы.