Россиянам хотят разрешить передавать по наследству пенсионные баллы

В России необходимо ввести норму, которая разрешит гражданам передавать по наследству пенсионные баллы. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает 360.ru.

Инициатива предполагает, что близким застрахованных граждан РФ, которые ушли из жизни до наступления пенсионного возраста, будут выплачивать единоразовую компенсацию в размере суммы средней социальной пенсии за последние три года. Размер выплаты предлагается привязать к страховому стажу умершего и количеству накопленных им пенсионных коэффициентов. Исключением из этого правила должны стать семьи, которые уже получают пенсии по потере кормильца, считает депутат.

Важность своей инициативы Слуцкий объяснил тем, что сегодня в случае смерти россиянина до наступления пенсионного возраста все накопленные им взносы утрачиваются, что, по сути, создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи.

Ранее экономист объяснил механизм покупки пенсионных баллов.