Российского военного лишили свободы на пять лет за двухлетнее дезертирство

Российский военный, не вернувшийся из отпуска, получил пять лет тюрьмы

Суд в Томске лишил свободы военнослужащего за дезертирство продолжительностью почти два года. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Из материалов дела следует, что в августе 2023 года военный Игорь Шевцов ушел в отпуск и не вернулся к месту службы.

Вместо этого он остался дома, занимаясь повседневными делами и полностью уклоняясь от обязанностей. Так продолжалось до октября 2025-го, когда полицейские разыскали и задержали его по месту жительства.

Суд квалифицировал действия как умышленное уклонение от военной службы. Шевцову назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

