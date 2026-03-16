Российского военного лишили свободы на пять лет за двухлетнее дезертирство

Российский военный, не вернувшийся из отпуска, получил пять лет тюрьмы
Shutterstock

Суд в Томске лишил свободы военнослужащего за дезертирство продолжительностью почти два года. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Из материалов дела следует, что в августе 2023 года военный Игорь Шевцов ушел в отпуск и не вернулся к месту службы.

Вместо этого он остался дома, занимаясь повседневными делами и полностью уклоняясь от обязанностей. Так продолжалось до октября 2025-го, когда полицейские разыскали и задержали его по месту жительства.

Суд квалифицировал действия как умышленное уклонение от военной службы. Шевцову назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого мужчина сбежал из военного госпиталя в ЛО, получил пулю при задержании и попал на видео.

Ранее стало известно, что для освобожденных из тюрьмы ужесточат сроки за самовольный уход с военной службы.

 
