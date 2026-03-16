Родителей призвали не выпускать детей одних из дома весной

Психолог Курьева: ребенку невозможно запретить выходить на тонкий лед
Ребенка бесполезно умолять не выходить на тонкий весенний лед, поскольку лобные доли мозга, отвечающие за прогнозирование фатального риска у детей и подростков, не функционируют должным образом. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психолог Ольга Курьева.

«Для них тонкий, блестящий лед — это не смертельная ловушка, а магнит, игра и вызов. Эволюционное чувство собственной неуязвимости и мощное влияние сверстников мгновенно стирают из памяти любые ваши лекции о безопасности. Ребенок искренне уверен, что успеет отскочить», — объяснила специалист.

В межсезонье, по ее мнению, работает только физический барьер, а именно — запрет на самостоятельные прогулки. Ребенка необходимо встречать и провожать, держать дома или гулять вместе с ним. Это тот случай, когда временная гиперопека абсолютно оправдана, подчеркнула Курьева.

7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков и их подруги в Звенигороде. Сообщалось, что дети купили в местном магазине шоколад и отправились к реке. Предположительно, они подошли к кромке льда и упали в воду.

Спустя несколько дней поисков обнаружили одного мальчика. По словам специалистов, попав в воду, он еще 50 метров хватался за льдины, но самостоятельно попасть на берег не смог. Позднее нашли второго мальчика, он не выжил.

Ранее два школьника провалились под лед в Оренбурге.

 
