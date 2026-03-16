Свердловчанин обменивался интимными фотографиями с девочкой-подростком

В Свердловской области 30-летнего мужчину задержали за обмен интимными фото с несовершеннолетней, но вскоре отпустили его без меры пресечения. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным источника, подозреваемый познакомился с девочкой, чей возраст не сообщается, в 2025 году. Он вел с ней непристойную переписку с января по февраль прошлого года, а также мог несколько раз встречаться с жертвой в заброшенном доме.

Сысертский районный суд не стал заключать мужчину под арест, так как показания девочки, якобы имеющей отклонения в развитии, вызвали сомнения. Есть версия, что мужчина удалил переписку, что может помочь ему избежать ответственности.

В СУ СК по региону ситуацию комментировать отказались. Расследование продолжается.

Ранее развращавшего воспитанницу тренера-педофила осудили во Владивостоке.