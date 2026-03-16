Косметолог ответила, поможет ли массажный обруч похудеть

Массажные обручи с шипами или магнитными вставками помогут бороться с локальными жировыми отложениями при правильном и регулярном использовании, однако, могут стать вызовом для неподготовленной кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

Для предотвращения появления гематом на боках и пояснице стоит начинать тренировки в плотной спортивной одежде.

«Механическое воздействие обруча действительно улучшает тургор кожи, работая как интенсивный массаж. Однако я лично наблюдала случаи, когда чрезмерное увлечение жесткими шипами приводило к фиброзу тканей. Всегда ориентируйтесь на свои ощущения: легкое покраснение — это хорошо, не проходящие неделями темно-синие пятна — сигнал сменить снаряд на более мягкий или гладкий», — сказала Ромашина.

Эксперт добавила, что для уменьшения талии важно непрерывно тренироваться хотя бы 30-40 минут, чтобы процессы липолиза успели запуститься. Для более усиленного эффекта тренировку можно превратить в комплексный воркаут, например, использовать гантели во время вращения обруча.

Ученые из Университетского колледжа Лондона до этого выяснили, что 15-минутная аэробная нагрузка повышает уровень белка BDNF, поддерживающего работу мозга. Регулярные тренировки в течение шести недель усиливают этот эффект.

