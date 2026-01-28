Невролог назвала скрытые причины головной боли у детей

Врач Неврюзина: головная боль у детей может указывать на проблемы со здоровьем

Дети часто сталкиваются с головной болью. Нередко этот симптом свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина.

«Родители и сами дети чаще всего пытаются справиться с болью самостоятельно, используя обезболивающие препараты. К врачу обычно обращаются лишь тогда, когда приступы становятся регулярными и плохо поддаются привычному лечению», — подчеркнула специалист.

Однако, по ее словам, повторяющаяся головная боль зачастую говорит о скрытых патологиях, требующих диагностики.

Неприятные ощущения могут сопровождать интоксикацию при различных инфекциях и отравлениях. Иногда боль свидетельствует о воспалительных процессах в носоглотке, нарушениях кровообращения из-за проблем с шейным отделом позвоночника, а также указывает на инфекционные поражение головного мозга.

Помимо этого, многие подростки жалуются на головную боль, вызванную вегетососудистой дистонией.

По словам врача, срочная медицинская помощь нужна, если ребенок внезапно чувствует очень сильную боль, теряет сознание, а также сталкивается с судорогами и нарушением зрения. Также у пациента может повышаться температура, а приступы становятся интенсивнее.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что частые головные боли могут быть вызваны дефицитом рибофлавина (витамина B2) или магния. По ее словам, последний участвует в регуляции тонуса сосудов, а его недостаток провоцирует мигрени.

