Названы главные продукты, которые помогут восполнить нехватку магния

Пшеничные отруби и кунжут позволят справиться с дефицитом магния в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в случае нехватки этого элемента появляются усталость, раздражительность, проблемы со сном. Врач подчеркнула, что магний особенно важен для пожилых, потому что он помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и остановить снижение когнитивных функций.

«Примерная суточная потребность у мужчин – 400 мг, а у женщин – 310. Ее можно удовлетворить 100 г продуктов – чемпионов по содержанию элемента: тыквенными семечками, кунжутом, пшеничными отрубями. Однако налегать только на них неправильно, потому что для здоровья важно разнообразие в рационе», — уточнила Соломатина.

Эксперт предупредила, что ориентироваться только на цифры не стоит, потому что организм усваивает не весь элемент. Поэтому стоит добавлять в рацион и другие продукты с ним, например, гречку, фасоль, цветную капусту, авокадо, шпинат и так далее.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого говорила, что магний крайне важен для организма, так как он контролирует работу около 300 жизненно важных ферментов. Получить его организм может из определенных продуктов питания. В больших количествах магний содержится в зеленых продуктах. Это шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка и так далее. Также нехватку магния могут компенсировать миндаль, кешью, семена подсолнечника, тыквенные семечки, бобовые, авокадо, киви, а также рыба и морепродукты – например, тунец, креветки, лосось.

