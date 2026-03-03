Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, какие продукты восполняют нехватку магния в организме

Диетолог Мухина: магний можно получить без добавок из продуктов питания
Andres Regueiro/Shutterstock/FOTODOM

Магний крайне важен для организма, так как он контролирует работу около 300 жизненно важных ферментов. Получить его организм может из определённых продуктов питания, сообщила RT врач-диетолог Марият Мухина.

«В больших количествах магний содержится в зелёных продуктах. Это шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка и так далее», — привела пример врач.

Также нехватку магния могут компенсировать миндаль, кешью, семена подсолнечника, тыквенные семечки, бобовые, авокадо, киви, а также рыба и морепродукты – например, тунец, креветки, лосось.

Магний обеспечивает стабильный сердечный ритм, работу мышц, нервной системы, а также контролирует передачу нервных импульсов, пояснила врач. Кроме того, это важный элемент для борьбы со стрессом, хорошего сна и поддержания здоровья костей, объяснила врач.

Помимо богатых магнием продуктов есть и такие, которые наоборот «съедают» его. В их числе Мухина назвала алкоголь, кофе и газировку. Также она призвала соблюдать осторожность с дозировкой, отметив, что избыток магния чреват диареей, тошнотой, снижением давления.

До этого завкафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что, несмотря на то, что магний встречается в пище, дефицит этого элемента встречается довольно часто, особенно зимой и у людей с неправильным рационом или хроническими заболеваниями. Особенно он призвал обратить внимание на магний людям с хроническим стрессом и высокой умственной нагрузкой, тем, кто активно занимается спортом, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Ранее врач предупредила, какие БАДы нельзя сочетать с лекарствами.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!