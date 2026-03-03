Врач объяснила, какие продукты восполняют нехватку магния в организме

Магний крайне важен для организма, так как он контролирует работу около 300 жизненно важных ферментов. Получить его организм может из определённых продуктов питания, сообщила RT врач-диетолог Марият Мухина.

«В больших количествах магний содержится в зелёных продуктах. Это шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка и так далее», — привела пример врач.

Также нехватку магния могут компенсировать миндаль, кешью, семена подсолнечника, тыквенные семечки, бобовые, авокадо, киви, а также рыба и морепродукты – например, тунец, креветки, лосось.

Магний обеспечивает стабильный сердечный ритм, работу мышц, нервной системы, а также контролирует передачу нервных импульсов, пояснила врач. Кроме того, это важный элемент для борьбы со стрессом, хорошего сна и поддержания здоровья костей, объяснила врач.

Помимо богатых магнием продуктов есть и такие, которые наоборот «съедают» его. В их числе Мухина назвала алкоголь, кофе и газировку. Также она призвала соблюдать осторожность с дозировкой, отметив, что избыток магния чреват диареей, тошнотой, снижением давления.

До этого завкафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что, несмотря на то, что магний встречается в пище, дефицит этого элемента встречается довольно часто, особенно зимой и у людей с неправильным рационом или хроническими заболеваниями. Особенно он призвал обратить внимание на магний людям с хроническим стрессом и высокой умственной нагрузкой, тем, кто активно занимается спортом, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

