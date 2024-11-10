Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветврач назвала тревожные признаки, что с питомцем что-то не так

Ветврач Секач: диарея никогда не является нормой для домашних питомцев

close
Shutterstock

Первым признаком заболевания питомца может стать снижение или полное отсутствие аппетита. Подобное состояние не должно продолжаться более суток. В это время следует внимательно следить, не появятся ли другие тревожные симптомы, рассказала «Газете.Ru» Елена Секач, ветеринарный хирург, лауреат Национальной премии «Золотой скальпель».

Так, рвота может быть физиологическим актом у кошки при отрыгивании комков шерсти, у собаки, поевшей траву или в случае, когда заботливая мать предлагает потомству разделить съеденную ею раньше трапезу. Повторяющаяся более двух раз в день или несколько раз в неделю рвота — настораживающий признак.

«Диарея (понос) никогда не является нормальным явлением, а в совокупности со рвотой — причина немедленного обращения к врачу, так как вызываемое этим сочетанием обезвоживание угрожает жизни животного, особенно в молодом и пожилом возрасте», — объяснила она.

Нервные явления: судороги, выраженная потеря координации, мышечная слабость до невозможности встать на четыре конечности, дрожь, в отсутствии стресса и холода (исключение мелкие декоративные и легковозбудимые породы собак) угрожающие явления, часто признаки серьезных системных поражений организма.
Одышка, затрудненное дыхание, сероватое или синюшное окрашивание слизистых оболочек, отсутствие мочеиспускания более 12 часов — сигнал для незамедлительного визита к врачу.

«Быстрая утомляемость, спутанность сознания, взгляд «направленный внутрь себя», слюнотечение, повышенное потребление жидкости, обильное мочеиспускание, хромота или отсутствие опоры на одну из конечностей — поход к врачу не стоит откладывать», — сказала ветврач.

Не пытайтесь самостоятельно диагностировать болезнь. Признаки отравления и инфекций очень сходны, а развитие хронического заболевания легко спутать с реакцией на новый корм. Многие болезни и вовсе невозможно определить без лабораторного исследования анализов или применения средств визуальной диагностики (рентген, УЗИ, МРТ, эндоскопия), резюмировала она.

Ранее выяснилось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами