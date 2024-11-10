Ветврач назвала тревожные признаки, что с питомцем что-то не так

Первым признаком заболевания питомца может стать снижение или полное отсутствие аппетита. Подобное состояние не должно продолжаться более суток. В это время следует внимательно следить, не появятся ли другие тревожные симптомы, рассказала «Газете.Ru» Елена Секач, ветеринарный хирург, лауреат Национальной премии «Золотой скальпель».

Так, рвота может быть физиологическим актом у кошки при отрыгивании комков шерсти, у собаки, поевшей траву или в случае, когда заботливая мать предлагает потомству разделить съеденную ею раньше трапезу. Повторяющаяся более двух раз в день или несколько раз в неделю рвота — настораживающий признак.

«Диарея (понос) никогда не является нормальным явлением, а в совокупности со рвотой — причина немедленного обращения к врачу, так как вызываемое этим сочетанием обезвоживание угрожает жизни животного, особенно в молодом и пожилом возрасте», — объяснила она.

Нервные явления: судороги, выраженная потеря координации, мышечная слабость до невозможности встать на четыре конечности, дрожь, в отсутствии стресса и холода (исключение мелкие декоративные и легковозбудимые породы собак) угрожающие явления, часто признаки серьезных системных поражений организма.

Одышка, затрудненное дыхание, сероватое или синюшное окрашивание слизистых оболочек, отсутствие мочеиспускания более 12 часов — сигнал для незамедлительного визита к врачу.

«Быстрая утомляемость, спутанность сознания, взгляд «направленный внутрь себя», слюнотечение, повышенное потребление жидкости, обильное мочеиспускание, хромота или отсутствие опоры на одну из конечностей — поход к врачу не стоит откладывать», — сказала ветврач.

Не пытайтесь самостоятельно диагностировать болезнь. Признаки отравления и инфекций очень сходны, а развитие хронического заболевания легко спутать с реакцией на новый корм. Многие болезни и вовсе невозможно определить без лабораторного исследования анализов или применения средств визуальной диагностики (рентген, УЗИ, МРТ, эндоскопия), резюмировала она.

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