Россияне рассказали, как относятся к отечественному кинематографу

Почти половина — 40% — россиян были в кинотеатре в последние шесть месяцев. Из них большинство (63%) ходили в кино от 2 до 5 раз, меньше трети (26%) были единожды, около десяти раз посещали кинотеатр 8%. Заядлыми киноманами стали 3% — ходили в кино более 10 раз за последние полгода. Это показало исследование Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство (64%) респондентов относятся к отечественному кинематографу нейтрально, признавая наличие как хороших, так и плохих картин. Почти треть (30%) выразили положительное отношение, отмечая, что качество русских новинок растет. Резко отрицательно высказались 6%.

Новые оригинальные сюжеты привлекают 63% опрошенных, экранизации исторических событий — 43%, экранизации художественной литературы — 40%, ремейки советских фильмов — 12%.

Больше половины респондентов (54%) положительно оценивают тенденцию на экранизацию фильмов по сюжетам традиционных русских сказок, нейтрально — 35%, негативно — 11%.

Абсолютное большинство (93%) опрошенных смотрят отечественные мультфильмы, причем 45% делают это достаточно часто.

Положительно оценивают отечественную мультипликацию большинство (68%) респондентов, меньше трети (30%) — нейтрально, негативно высказались 2%.

Отечественные ленты наравне с иностранным кино оценивают почти половина (48%) опрошенных. Меньше трети (27%) считают, что российское кино уступает западному, а четверть (25%) признаются, что наши фильмы лучше.

Большинство (71%) в целом следят за новинками голливудского кино, из них 54% делают это время от времени, а 17% регулярно. Вообще не интересуют иностранные фильмы 29% опрошенных.

Любопытно, что больше трети (35%) опрошенных не смогли выделить лучший иностранный фильм в 2023 году.

Чаще всего респонденты посещают кинотеатр со своим романтическим партнером (41%), с детьми (35%), с друзьями (29%), с родителями или другими родственниками (28%), ходят в одиночестве (12%), с коллегами (3%).

В среднем билет в кинотеатр обошелся большинству (65%) респондентов в 200-400 рублей, билет от 400 до 700 приобретали 29% опрошенных, 6% заплатили менее 200 рублей, а 2% — 700-1000 рублей. Большинство (69%) считают цены на билеты оптимальными, почти треть (29%) — высокими, а 1% — низкими.

При этом на закуски и напитки большая часть опрошенных (26%) тратят от 200 до 400 рублей, ничего не приобретают в кино 23%, тратят от 400 до 700 рублей 22%, 700-1000 рублей — 13%. Менее 200 рублей тратят 11%, а более 1 000 рублей — 5% опрошенных.

Большинство (77%) опрошенных смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Из них почти треть (29%) делают это пару раз в месяц, четверть (25%) — один раз в неделю, а 23% практически ежедневно.

Больше половины (56%) респондентов признались, что не готовы платить за просмотр фильмов, которых нет в подписке. Четверть (25%) в целом готовы оплатить понравившийся фильм, но пока такой ситуации не возникало, а 19% оплачивали отдельный фильм в подписке.

Больше трети (34%) опрошенных смотрят бесплатные (пиратские) фильмы и сериалы от случая к случаю, например, когда интересующего фильма нет в подписке. Каждый раз ищут бесплатный контент 30% респондентов. Практически не смотрят из-за навязчивой рекламы 20%. Еще 16% смотрят фильмы бесплатно редко, так как не удовлетворены качеством пиратских копий.

К распиаренным фильмам и сериалам большинство (75%) опрошенных россиян относятся спокойно и смотрят, если заинтересовал сюжет. Принципиально игнорируют популярные новинки 17%, часто смотрят яркие новинки 8%.

Читают рецензии к новым фильмам 67% опрошенных. Половина (50%) делают это от случая к случаю, а 17% — практически перед каждым просмотром.

Ранее Россия стала крупнейшим рынком для французского кино.