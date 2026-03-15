Названа предварительная причина столкновения двух трамваев в Москве

МВД России: два трамвая столкнулись в Москве из-за схода одного из них с рельсов
Два трамвая столкнулись на улице Водников в Москве в связи со сходом одного из них с рельсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления министерства внутренних дел (МВД) России.

«По предварительным данным, причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности.

Как рассказали журналистам ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения в двух трамваях находились около 70 человек. Из них 13 человек, включая одного из водителей, пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале написала, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль установление причин и обстоятельства аварии.

Два трамвая столкнулись на улице Водников в российской столице утром 15 марта. Telegram-канал 112 сообщил, что прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать одного из пассажиров.

Ранее трамвай врезался в автомобиль на юге Москвы.

 
