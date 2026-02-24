Крыса упала в суп посетительницы фуд-корта в ТЦ и попала на видео

В Сингапуре крыса упала с потолка прямо в суп посетительницы кафе

Крыса упала в суп на фуд-корте в Сингапуре, сообщает издание Mothership.

Инцидент произошёл вечером 18 февраля на фуд-корте, расположенном на цокольном этаже ТЦ Lucky Plaza. По словам очевидцев, крыса упала из воздуховода на потолке прямо в тарелку, стоявшую перед посетительницей.

Судя по записи, сделанной другой женщиной, крыса плюхнулась в суп, откуда выбралась и побежала по столу. Испуганная посетительница фуд-корта убрала вещи, в этот момент подбежал рабочий, который поймал грызуна мокрой тряпкой.

Владельцы заведения приготовили женщине новое блюдо на вынос, а затем провели уборку и дезинфекцию.

Однако клиентка, чья трапеза была прервана появлением крысы, заявила, что больше не будет обедать на этом фуд-корте. Вечером того же дня она подала жалобу в Сингапурское агентство по безопасности пищевых продуктов (SFA).

В SFA сообщили, что проведут расследование и «без колебаний примут меры принудительного характера, если будут получены достаточные доказательства».

