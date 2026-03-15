Власти США угрожают лишать СМИ лицензии за «фейки» про американскую армию

Чиновник Карр пригрозил СМИ отзывом лицензии за «фейки» о ходе операции в Иране

Глава американской федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил СМИ отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана. Об этом он написал в соцсети X.

«Вещатели должны действовать в публичных интересах. В противном случае они могут потерять свои лицензии», — написал Карр.

Так он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию газеты Wall Street Journal о том, что в ходе удара по базе в Саудовской Аравии якобы были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.

До этого Трамп заявил, что газета NYT представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поэтому распространение ею лживой информации должно быть пресечено, назвав издание «настоящим врагом народа».

В конце ноября администрация Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором» за ложь про удары по Ирану.