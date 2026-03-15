Ребенок полчаса провел без воздуха после того, как его завалило снегом под Пермью

Под Пермью ребенок полчаса пролежал под снежными завалами без воздуха

Под Пермью ребенка завалило снегом и он полчаса провел под завалами без воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

Инцидент произошел в деревне Черная Краснокамского округа — на мальчика рухнул двухметровый слой снега. Его бабушка в этот момент находилась в паре метров и вместе с соседкой начала откапывать ребенка лопатами.

Также на помощь ребенку прибыли спасатели. Когда мальчика извлекли из-под завала, он не дышал, сердце не билось. Однако медикам удалось реанимировать его прямо на месте и восстановить сердцебиение.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние оценивают как стабильное.

Ранее снежно-ледяная масса рухнула на двухлетнюю девочку в Перми, она не выжила.