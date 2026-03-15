Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ребенок полчаса провел без воздуха после того, как его завалило снегом под Пермью

Под Пермью ребенок полчаса пролежал под снежными завалами без воздуха
соцсети

Под Пермью ребенка завалило снегом и он полчаса провел под завалами без воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

Инцидент произошел в деревне Черная Краснокамского округа — на мальчика рухнул двухметровый слой снега. Его бабушка в этот момент находилась в паре метров и вместе с соседкой начала откапывать ребенка лопатами.

Также на помощь ребенку прибыли спасатели. Когда мальчика извлекли из-под завала, он не дышал, сердце не билось. Однако медикам удалось реанимировать его прямо на месте и восстановить сердцебиение.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние оценивают как стабильное.

Ранее снежно-ледяная масса рухнула на двухлетнюю девочку в Перми, она не выжила.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
