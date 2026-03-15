Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за токсичность

Эксперт Роскачества Ганькина: за проявления токсичности на работе могут уволить
Работодатель может законно избавиться от сотрудника, чья токсичность разрушает атмосферу в коллективе, зафиксировав конкретные дисциплинарные проступки. Об этом «Ленте.ру» заявила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, токсичный сотрудник способен серьезно снизить эффективность всей команды, поскольку конфликты подрывают доверие и побуждают сильных специалистов искать другое место работы.

Ганькина отметила, что среди возможных причин для увольнения, перечисленных в Трудовом кодексе (ТК) России, нет «токсичности» как таковой, но на практике эта особенность человека может проявляться в конкретных деструктивных действиях — и вот за них его уже можно уволить.

Как нарушения могут квалифицироваться оскорбления коллег, игнорирование распоряжений руководства, нарушение внутреннего распорядка, подрыв авторитета начальства или систематическое создание конфликтов.

В таких случаях, подчеркнула Ганькина, ключевую роль играет правильная юридическая фиксация: работодатель должен оформлять служебные записки, акты и собирать жалобы от других сотрудников. Подтвержденные этими документами неоднократные нарушения станут весомым поводом для увольнения.

Кроме того, напомнила эксперт Роскачества, компания вправе закрепить правила деловой коммуникации в локальных актах корпоративного кодекса этики. Систематические нарушения этих правил также могут расцениваться как основание для принятия дисциплинарных мер.

Ранее россиянам дали инструкцию на случай, если начальство вынуждает уволиться.

 
