Водителя скорой помощи заподозрили в серийных убийствах пациентов

В Италии водитель скорой убивал пожилых пациентов во время транспортировки

В Италии водителя скорой помощи обвиняют в умышленном убийстве пяти пожилых пациентов. Об этом сообщает информагентство ANSA.

В настоящее время 27-летний подозреваемый отстранен от работы в Красном Кресте и находится под следствием. Смерти пациентов, к которым он, вероятно, причастен, происходили, начиная с февраля 2025 года, во время или сразу после транспортировки из Форли в больницы Санта-Софии. В эти дни мужчина был на дежурстве.

После нескольких сообщений от коллег в служебных машинах установили камеры. По данным полиции, смерти пациентов не были случайными, а представляли собой «преднамеренные убийства с применением смертельных веществ». Прокуратура рассматривает возможность эксгумации тел четырех пожилых людей, предположительно, убитых подозреваемым.

Аутопсия 85-летней женщины, умершей 25 ноября 2025 года, уже назначена. Расследования по другим делам продолжаются.

