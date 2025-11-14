Россиянам рассказали, как избежать появления плесени в квартире

Сырость, плохая вентиляция и перепад температур могут поспособствовать появлению плесени в квартире, рассказал «Газете.Ru» эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов. Чтобы этого не допустить, он рекомендовал чаще проветривать помещения и не сушить белье в комнатах без открытого окна.

«Плесень в квартире — это и пятна на стенах, и серьезная угроза для здоровья. Когда дело доходит до ремонта, важно не просто перекрасить или замазать зараженные участки, а изначально создать условия, при которых грибок не появится. Начинать стоит со стен. Если речь идет о панельном доме, особое внимание нужно уделить межпанельным швам — через них часто проходит холод, образуется конденсат. Эти швы перед отделкой нужно тщательно герметизировать, обработать антисептическим составом и зашпаклевать современными влагостойкими смесями. Поверхность под покраску или обои обязательно грунтуется составом с противогрибковыми добавками. На цементные или кирпичные стены хорошо наносить известковую штукатурку — щелочная среда не дает споре развиваться. Если стены холодные, стоит продумать утепление изнутри, но только с пароизоляцией, иначе влага будет скапливаться под утеплителем», — сказал Орехов.

В ванных комнатах и кухнях специалист рекомендовал обязательно провести гидроизоляцию: углы, стыки и примыкания к полу обработать герметиком, особенно за ванной и раковиной, где постоянно влажно.

«Плесень чаще всего появляется в углах комнат, где проходит холодная наружная стена, и за мебелью, придвинутой вплотную к этой стене. В квартирах проблема особенно заметна в угловых комнатах и кухнях, где одна из стен граничит с подъездом или лифтовой шахтой — там холодно, а с внутренней стороны тепло и влажно. Именно в этих местах плесень образуется чаще всего. Чтобы ее избежать, мебель лучше размещать вдоль внутренних стен, а не по холодным торцевым стенам. Если кухня маленькая, можно хотя бы немного отодвинуть шкафы или поставить их на ножках, чтобы воздух проходил под ними», — пояснил Орехов.

По его словам, плесень не появится снова, если поддерживать в помещениях нормальный уровень влажности.

«В отопительный сезон полезно проветривать комнату несколько раз в день, особенно после готовки или душа. В ванной после водных процедур стоит оставлять дверь приоткрытой, а вентилятор включенным на некоторое время. Если вентиляция слабая, можно установить приточные клапаны на окнах — они обеспечат поступление свежего воздуха без сквозняков. Не стоит сушить белье в жилых комнатах без открытого окна. На кухне вытяжка должна включаться при каждом приготовлении пищи, даже если запахи не сильные — влажность при кипении быстро повышается. При этом нельзя допускать охлаждения стен ниже температуры точки росы: в углах и на потолке сразу появится конденсат, а затем и плесень», — констатировал Орехов.

