В крови долгожителей обнаружили 37 «белков долголетия»

Ученые выяснили, что состав крови людей, доживающих до 100 лет и старше, во многом ближе к показателям молодых, чем к данным 80-летних. К такому выводу пришли исследователи из Женевского и Лозаннского университетов в рамках проекта SWISS100. Результаты опубликованы в журнале Aging Cell (AC).

В исследовании сравнили показатели крови 39 долгожителей в возрасте 100-105 лет, 59 человек, достигших 80-летия, и 40 добровольцев 30-60 лет. Ученые проанализировали уровень 724 белков в сыворотке, включая маркеры воспаления и сердечно-сосудистого риска.

Оказалось, что по 37 белкам профили долгожителей значительно ближе к группе показателей в возрасте 30-60 лет, чем к 80-летним. Однако ученые отмечают, что изменения затронули всего 5% от всех изученных белков. По словам авторов, такой результат свидетельствует не об «отсутствии старения», а о замедлении ряда ключевых биологических процессов.

Наиболее заметные различия касались белков, связанных с окислительным стрессом — процессом, который ускоряет старение клеток. У долгожителей его уровень оказался существенно ниже. При этом оказалась сниженной и концентрация антиоксидантных белков: по мнению авторов, это отражает не дефицит защиты, а изначально меньшую потребность в ней из-за слабого окислительного стресса.

Кроме того, у долгожителей оставались в норме уровни белков, регулирующих внеклеточный матрикс. Напротив, показатели воспалительных молекул, включая интерлейкин-1 альфа, были снижены. Липидный и углеводный обмен также демонстрировал более благоприятный профиль. В частности, хорошо сохранялся белок DPP-4, участвующий в регуляции уровня инсулина и глюкозы.

Авторы подчеркивают, что генетика объясняет лишь около четверти феномена долголетия. Существенную роль играют образ жизни, питание, физическая активность и социальные факторы, которые могут способствовать снижению воспаления и окислительного стресса.

