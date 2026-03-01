Размер шрифта
Высокий уровень одного соединения в крови связали с сокращением жизни у мужчин

Aging: повышенный уровень тирозина в крови связан с сокращением жизни у мужчин
Ученые из Гонконгского университета и Университета Джорджии обнаружили, что повышенный уровень аминокислоты тирозина в крови связан с сокращением продолжительности жизни у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Исследователи проанализировали медицинские и генетические данные более 270 тысяч человек. Они изучали связь между уровнем двух аминокислот — фенилаланина и тирозина — и риском преждевременной смерти.

«Аминокислоты — это «строительные блоки» белков. Они поступают в организм с пищей, прежде всего с мясом, яйцами и молочными продуктами, а также доступны в виде пищевых добавок», – объяснили ученые.

Первичный анализ показал, что обе аминокислоты могут быть связаны с повышенным риском смерти. Однако после более точного статистического и генетического моделирования выяснилось, что значимая связь сохраняется только для тирозина и только у мужчин.

По оценкам авторов, мужчины с генетически обусловленным повышенным уровнем тирозина могут жить в среднем почти на год меньше. У женщин такой зависимости не обнаружено. Фенилаланин, напротив, не показал самостоятельного влияния на продолжительность жизни после учета уровня тирозина.

Тирозин участвует в выработке нейромедиаторов, включая дофамин, который влияет на настроение, внимание и мотивацию. Возможные механизмы выявленной связи пока неясны. Среди гипотез — роль тирозина в развитии устойчивости к инсулину и в синтезе веществ, связанных со стрессовой реакцией организма.

Авторы подчеркивают, что в исследовании не оценивался прием добавок с тирозином напрямую. Полученные данные отражают статистическую связь и требуют дальнейших исследований, прежде чем можно будет давать рекомендации по изменению рациона.

Ранее был назван фактор, ускоряющий старение у мужчин среднего возраста.

 
