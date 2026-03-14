11-летний мальчик два дня прятался в доме своего дяди после того, как его избил отец

В Китае 11-летний мальчик отказался идти в школу и спрятался в доме дяди
В Китае 11-летний мальчик сбежал из дома после того, как его избили за отказ идти в школу. сообщает Sohu.com

Во время каникул ученик 5-го класса с хорошими оценками, но упрямым характером, пристрастился к мобильным играм и не смог перестроиться на учебный режим.

Утром 9 марта мальчик отказался вставать, и его отец, потеряв терпение, несколько раз пнул сына, вынудив его подняться. Затем мужчина накормил завтраком и заставил доделать домашнюю работу, планируя отправить в школу на следующий день.

Однако вечером родитель вернулся с работы и узнал об исчезновении сына. 12 марта Сяо Те неожиданно обнаружили дома у его дяди после двух суток поисков. Сейчас семья обсуждает, как вернуть ребенка к учебе без конфликтов.

Ранее в Бурятии девочка сбежала из дома от побоев пьяной матери.

 
