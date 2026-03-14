Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме призвали запретить одноразовые мангалы для шашлыков

Игорь Зарембо/РИА Новости

В России предложили запретить одноразовые мангалы для приготовления шашлыков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В разговоре с корреспондентом парламентарий заявил, что выступает против использования таких устройств. По его словам, после отдыха люди часто оставляют одноразовые мангалы в лесах, что наносит вред окружающей среде.

Милонов считает, что дешевые мангалы из тонкого металла следует запретить.

При этом депутат отметил, что покупать дорогие мангалы или шампуры за 25 тыс. рублей не нужно. По его мнению, такие изделия из дорогих материалов выглядят излишне вычурно и зачастую неудобны для приготовления еды.

Также Милонов заявил, что вводить государственные стандарты на шампуры и мангалы не стоит. Он пояснил, что это может привести к резкому росту цен, из-за чего позволить себе поездку на шашлыки смогут не все.

Ранее россиянин жарил шашлыки во дворе и дотла спалил баню с сараем.

 
Теперь вы знаете
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!