В Госдуме призвали запретить одноразовые мангалы для шашлыков

В России предложили запретить одноразовые мангалы для приготовления шашлыков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В разговоре с корреспондентом парламентарий заявил, что выступает против использования таких устройств. По его словам, после отдыха люди часто оставляют одноразовые мангалы в лесах, что наносит вред окружающей среде.

Милонов считает, что дешевые мангалы из тонкого металла следует запретить.

При этом депутат отметил, что покупать дорогие мангалы или шампуры за 25 тыс. рублей не нужно. По его мнению, такие изделия из дорогих материалов выглядят излишне вычурно и зачастую неудобны для приготовления еды.

Также Милонов заявил, что вводить государственные стандарты на шампуры и мангалы не стоит. Он пояснил, что это может привести к резкому росту цен, из-за чего позволить себе поездку на шашлыки смогут не все.

