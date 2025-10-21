Россиянин жарил шашлыки во дворе и дотла спалил баню с сараем

В Мордовии приготовление шашлыка обернулось пожаром на участке. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 19 октября в селе Жегалово в Темниковском районе, когда местный житель решил пожарить шашлыки во дворе своего дома. После приготовления мяса он очистил мангал и перенес ведро с тлеющими углями в сарай — там началось возгорание. Вскоре мужчина заметил, что пламя охватило крышу сарая, и сразу же вызвал на место пожарных.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на общей площади в 96 квадратных метров. В результате на участке мужчины дотла сгорели баня и сарай — на фото с места случившегося видно, что от построек практически ничего не осталось. Никто не пострадал.

Ранее квартира в российском поселке сгорела из-за окурка, который уронил пьяный мужчина.