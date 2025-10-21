На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин жарил шашлыки во дворе и дотла спалил баню с сараем

В Мордовии мужчина жарил шашлыки и спалил баню с сараем
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Республике Мордовия

В Мордовии приготовление шашлыка обернулось пожаром на участке. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 19 октября в селе Жегалово в Темниковском районе, когда местный житель решил пожарить шашлыки во дворе своего дома. После приготовления мяса он очистил мангал и перенес ведро с тлеющими углями в сарай — там началось возгорание. Вскоре мужчина заметил, что пламя охватило крышу сарая, и сразу же вызвал на место пожарных.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на общей площади в 96 квадратных метров. В результате на участке мужчины дотла сгорели баня и сарай — на фото с места случившегося видно, что от построек практически ничего не осталось. Никто не пострадал.

Ранее квартира в российском поселке сгорела из-за окурка, который уронил пьяный мужчина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами