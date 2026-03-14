В Румынии турфирмам запретили продавать авиабилеты в Москву

Посол РФ Липаев заявил о запрете продажи билетов в Москву в Румынии
Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать авиабилеты до Москвы. Об этом заявил посол России в Румынии Владимир Липаев в интервью ТАСС.

По его словам, на поставщиков услуг оказывается давление, чтобы они отказались от сотрудничества с российской стороной или сделали его максимально невыгодным. В частности, турфирмам запретили продавать билеты на рейсы в Москву.

Дипломат отметил, что это не единственное ограничение, которое, по его словам, намеренно создается румынской стороной. Он сообщил, что доступ к полноценному банковскому обслуживанию ограничен, введены ограничения на перемещение внутри Шенгенской зоны, а российские паспорта без электронного биометрического носителя не признаются.

Липаев также рассказал, что выдача виз регулярно затягивается или срывается, из-за чего становится невозможной плановая ротация сотрудников. По его словам, российской стороне приходится сталкиваться с протокольной дискриминацией. Он добавил, что работу прекратил Российский центр науки и культуры, а школа при посольстве была закрыта.

Посол подчеркнул, что все эти меры, по его словам, предпринимаются намеренно и с пониманием возможных последствий.

Он также отметил, что положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по его оценке, трактуются Бухарестом свободно. При этом, как заявил дипломат, румынская сторона болезненно реагирует на любые ответные действия России, хотя принцип взаимности в дипломатии остается неизменным.

Ранее посол России в Румынии говорил о дискриминационных мерах и ограничениях со стороны Бухареста.

 
