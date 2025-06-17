Названы самые опасные пищевые привычки, распространенные среди россиян

Национальная русская кухня богата, разнообразна и очень вкусна. В ней много полезных блюд и продуктов, однако есть и некоторые опасные пищевые привычки и установки. О них «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Одной из таких привычек врач назвала обильную трапезу и, как следствие, переедание. В русской культуре принято встречать гостей праздничным столом с множеством блюд, которые, к тому же, еще и довольно высококалорийные.

«И в обычном питании, как правило, принято есть несколько блюд за один прием пищи. И проблема заключается в том, что в основном эти блюда довольно калорийные. И, соответственно, у нас сформировалась такая традиция — есть обильно, как еще говорится, до отвала. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, с тем, что раньше люди больше трудились и тратили больше сил, соответственно, нужна была более калорийная трапеза. Во-вторых, с тем, что наш народ пережил несколько периодов голода, поэтому обилие продуктов на столе до сих пор считается признаком хорошего тона», — объяснила Михалева.

Второй пищевой привычкой, которую сложно назвать полезной, стала любовь к выпечке. В частности, одним из традиционных русских блюд являются пироги и пирожки, а также пельмени. Это высококалорийные продукты, которые содержат легко усваиваемые углеводы и крахмал. И, как правило, такие блюда отличаются высоким содержанием жира.

«Отказываться от этих блюд, конечно, не стоит. Но важно знать меру и не злоупотреблять ими, чтобы избежать набора лишнего веса», — подчеркнула диетолог.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание специалист, — это обилие мясных продуктов, в особенности, мясной гастрономии.

«К сожалению, в России очень многие люди старшего возраста просто не представляют себя без мясной гастрономии, то есть колбас, сосисок и т.д. Эти продукты, кроме высокой калорийности, содержат много жира в своем составе. Кроме того, мясная гастрономия опасна тем, что она относится к канцерогенам первого класса опасности по классификации Международного агентства по изучению рака. Также в ней содержится много соли, что приводит к отекам, задержке жидкости и повышению артериального давления. Вдобавок, в качестве красителей в таких продуктах часто используются нитраты, которые вредят кишечнику и почкам», — объяснила врач.

Также она обратила внимание на вред от чрезмерного потребления наваристых супов и бульонов. Конечно, супы — это совсем неплохо. Но все зависит от того, какой это суп. Если он наваристый и жирный, то злоупотреблять им точно не стоит. Ведь, как правильно, такие блюда богаты насыщенными жирами, провоцирующими развитие атеросклероза.

Последняя проблема, на которую обратила внимание врач, — это любовь к чаепитию. Сам по себе чай, конечно, не является вредным продуктом. Проблема кроется в продуктах, которые обычно употребляются вместе с чаем.

«Как правило, в чай часто добавляются высококалорийные подсластители, в частности сахар или различные сиропы. Кроме того, чай чаще всего пьется с высококалорийными перекусами — выпечкой и бутербродами, опять же, чаще всего с мясной гастрономией», — добавила специалист.

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