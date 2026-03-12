Юноша вместе с друзьями похитил свою возлюбленную и изнасиловал

Девушка из Индии подверглась групповому насилию со стороны своего возлюбленного. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, 14-летняя школьница сказала родителям, что пойдет к подруге, и ушла из дома, а вскоре перестала выходить на связь. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили девушку запертой в одном из зданий. Чтобы освободить ее, им пришлось выламывать дверь.

На месте также находились четверо подростков, которые были под действием наркотиков. Как полагают правоохранители, пострадавшая подверглась групповому изнасилованию.

В момент, когда полицейские вломились в помещение, она была без сознания. Пострадавшую направили в больницу, там ей оказали помощь.

Молодых людей задержали. Также полицейские ищут еще двух человек, которые не участвовали в надругательстве, но помогали компании удерживать школьницу.

