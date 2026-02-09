Daily Mail: викарий в Англии попал в тюрьму за изображения насилия над детьми

В Британии викарий попал в тюрьму за изображения сексуального насилия над детьми, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 78-летний Алек Джонстон был приговорен к 51 неделе лишения свободы за хранение изображений сексуального насилия над детьми, которые он хранил на протяжении полувека.

Приговор был вынесен Кембриджским королевским судом. Суд установил, что Джонстон, работая учителем в колледже Bishop's Stortford College в Хартфордшире, фотографировал несовершеннолетних учеников после того, как поил их алкоголем. Эти материалы были обнаружены полицией в ходе расследования, начатого после обращения жертвы в начале 2023 года.

Джонстон был уволен из колледжа в 1993 году после жалоб на домогательства к ученику старших классов. Несмотря на скандал и последовавшее увольнение, он продолжал служение в церкви в течение последующих лет. По данным полиции, во время обыска в доме Джонстона в Солташе были восстановлены фотографии, сделанные около 50 лет назад. После этого ему было предъявлено обвинение.

Детектив Джесс Берг заявил, что Джонстон «злоупотребил своим положением власти ради сексуального удовлетворения» и назвал его «опасным сексуальным преступником». Он также подчеркнул, что без показаний жертвы расследование было бы невозможно, и выразил надежду, что приговор принесет пострадавшему чувство справедливости.

В Церкви уточнили, что разрешение Джонстону на проведение богослужений было ранее отозвано, а сам он не исполнял церковные обязанности.

