В США судят 9-летнего мальчика за попытку изнасилования ребенка

В США 9-летний мальчик предстал перед судом за попытку изнасилования ребенка

В США судят девятилетнего мальчика за попытку изнасилования ребенка, пишет 19 News.

Девятилетний мальчик впервые предстал перед судом по делам несовершеннолетних округа Кайахога по тяжким обвинениям, включающим изнасилование. Он и 10-летняя девочка обвиняются в нападении на пятилетнего ребенка.

Слушание началось с заявления прокурора, описавшего жестокость инцидента. По версии обвинения, жертву оставили голой в поле, избили, мочились на нее и бросили на несколько часов. Государство потребовало поместить мальчика под домашний арест с электронным браслетом.

Защита школьника официально отвергла все обвинения, что в суде для несовершеннолетних приравнивается к заявлению «не виновен». Судья Кристин Суини удовлетворила ходатайство прокурора, отправив подозреваемого под домашний арест.

Судья также распорядилась провести расследование силами округа и служб по делам детей, а также назначить оценку компетентности мальчика для понимания его способности участвовать в судебном процессе.

Мать пострадавшей девочки, Антавия Кеннибрю, присутствовавшая в зале суда, выразила возмущение решением отпустить обвиняемого под домашний арест.

«Их поведение, которое заставило их совершить что-то такое злое, очевидно, началось дома. Дома они не несут ответственности за свои действия», — заявила она.

Ранее в США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу.