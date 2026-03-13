Мужчина 8 лет прожил с 12-сантиметровой палочкой, застрявшей в горле

Mothership: китаец 8 лет прожил с 12-сантиметровой палочкой в горле

В китайском городе Далянь 46-летнего мужчину срочно доставили в больницу с сильной болью в горле. Во время обследования врачи нашли в его горле металлическую палочку длиной около 12 сантиметров, с которой пациент прожил восемь лет, пишет Mothership.

По словам пациента по фамилии Ван, инцидент произошел восемь лет назад во время еды, когда он случайно проглотил палочку целиком. Сразу после этого мужчина почувствовал удушье и периодическую боль в горле, однако серьезных проблем с дыханием у него не возникло.

Тогда он обратился в больницу, где получил лечение для временного облегчения симптомов. Медики рекомендовали операцию по извлечению предмета, однако Ван отказался от нее, опасаясь хирургического вмешательства, и продолжил жить с инородным предметом в горле.

В течение следующих лет мужчина периодически испытывал дискомфорт, но объяснял это реакцией на алкоголь, который часто употреблял, и не придавал симптомам большого значения.

Недавно утром его состояние резко ухудшилось: после пробуждения он почувствовал сильную боль, которая усиливалась при попытке глотать. После этого мужчина снова обратился к врачам.

Обследование показало, что металлическая палочка застряла в задней части горла, при этом около трех сантиметров предмета выступали вверх. Несмотря на длительное пребывание инородного тела, врачи не обнаружили значительных кровотечений или язв.

Медики провели минимально инвазивную операцию и смогли извлечь палочку через рот, не прибегая к разрезу шеи.

