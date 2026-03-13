Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина 8 лет прожил с 12-сантиметровой палочкой, застрявшей в горле

Mothership: китаец 8 лет прожил с 12-сантиметровой палочкой в горле
Dalian University of Technology Affiliated Central Hospital

В китайском городе Далянь 46-летнего мужчину срочно доставили в больницу с сильной болью в горле. Во время обследования врачи нашли в его горле металлическую палочку длиной около 12 сантиметров, с которой пациент прожил восемь лет, пишет Mothership.

По словам пациента по фамилии Ван, инцидент произошел восемь лет назад во время еды, когда он случайно проглотил палочку целиком. Сразу после этого мужчина почувствовал удушье и периодическую боль в горле, однако серьезных проблем с дыханием у него не возникло.

Тогда он обратился в больницу, где получил лечение для временного облегчения симптомов. Медики рекомендовали операцию по извлечению предмета, однако Ван отказался от нее, опасаясь хирургического вмешательства, и продолжил жить с инородным предметом в горле.

В течение следующих лет мужчина периодически испытывал дискомфорт, но объяснял это реакцией на алкоголь, который часто употреблял, и не придавал симптомам большого значения.

Недавно утром его состояние резко ухудшилось: после пробуждения он почувствовал сильную боль, которая усиливалась при попытке глотать. После этого мужчина снова обратился к врачам.

Обследование показало, что металлическая палочка застряла в задней части горла, при этом около трех сантиметров предмета выступали вверх. Несмотря на длительное пребывание инородного тела, врачи не обнаружили значительных кровотечений или язв.

Медики провели минимально инвазивную операцию и смогли извлечь палочку через рот, не прибегая к разрезу шеи.

Ранее мужчина 27 лет проходил с наконечником от ручки в глазнице.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!